LEGGI ANCHE – Eternals, la recensione

E dopo la “recensione” difatta da Kevin Smith durante il suo podcast ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ) passiamo ora a esaminare quello che il regista ha detto su Eternals sempre nella medesima occasione, il podcast Fatman Beyond (eccolo su YouTube ).

Su Eternals Kevin Smith si è così espresso.

Sono andato a vedere Eternals mentre mi trovavo a Vancouver e sai, si tratta di uno di quei film che mi hanno fatto pensare “Questo film non aveva bisogno di essere così lungo”. È un film bello e Chloe è una regista incredibilmente migliore di quello che io potrò mai essere quindi non si tratta di una considerazione su questo. È che è grosso. Due ore e mezzo. Andiamo, proprio non lo capisco. Da regista, e non che io mi sia mai trovato ad avere questa scelta, preferirei confezionare un film non stop da 90 minuti al posto di uno da due ore che va vagare col pensiero le persone o robe così.

Eternals è arrivato al cinema il 3 novembre.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

Cosa ne pensate delle parole di Kevin Smith? Se siete abbonati a BadTaste+ potete dircelo nei commenti!