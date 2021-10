Durante il FatMan Beyond LIVE podcast,ha recensito, che sarà nei cinema italiani il 14 ottobre.

Ecco le parole del regista e attore:

Ha poi ammesso che “La furia di Carnage” potrebbe essere un titolo ingannevole, spiegando che si aspettava molta più carneficina:

Non dico che tutti i film debbano essere così, ma avete presente quando in Kingsman vanno nella chiesa e fanno una carneficina? È un livello molto alto per un cinecomic, che ti fa pensare: “Carnage potrebbe fare tutto questo“, ma non lo fa.