Kevin Smith ha le idee molto chiare su chi debba interpretare il nuovo Batman del DC Universe: Alan Ritchson, l’attore di Reacher.

Come noto, nell’universo di James Gunn Batman non solo avrà il volto di Robert Pattinson, ma anche quello di un altro attore che farà il suo debutto in Batman: The Brave and the Bold.

Durante l’ultimo episodio di Fatman Beyond, Kevin Smith ha parlato dei suoi desideri in materia:

Reacher continua a essere una serie sorprendentemente meravigliosa che interrompe il mio rapporto con Batman. L’avevo già detto e lo ripeto per questa stagione… mentre la guardo dico ad alta voce: “Questo cazz* di tizio fa sembrare Batman uno sciocco”. Spacca il culo alla gente senza mantello, senza una cazz* di maschera e ti uccide. Non dice: “Non posso a causa dei miei cazz* do di genitori”, ma piuttosto: “Vaffanc*lo” e SNAP. […] Ho letto una notizia questa settimana che Alan Ritchson vuole interpretare Batman, sarebbe qualcosa di perfetto perché passerei da Reacher a Batman e potrei dire: “Credo a entrambi grazie all’attore”. […] Ne sono un grande sostenitore, caz*o, fate interpretare Batman a quell’uomo.

Ecco anche una fan art realizzata da BossLogic:

