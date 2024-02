Durante un’intervista con Comicbook.com, Khary Payton, che ha prestato la voce a Cyborg in diversi progetti animati DC, ha parlato della possibilità di trovare posto nel nuovo DC Universe di James Gunn e Peter Safran.

“Non ho ancora incontrato James Gunn, ma non vedo l’ora” ha spiegato. “Abbiamo un po’ di idee a cui abbiamo pensato, sarà bellissimo e sono tanto emozionato per il futuro“.

Khary Payton, celebre per il suo ruolo in The Walking Dead, ha prestato la voce a Cyborg nelle serie animate Teen Titans e Teen Titans Go!

Al momento James Gunn è impegnato nella pre-produzione di Superman: Legacy, che entrerà prestissimo in fase di riprese. L’uscita è fissata per l’11 luglio 2025. Tutte le informazioni e ultimi aggiornamenti sono nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! Vi ricordiamo che trovate BadTaste anche su TikTok.

Classifiche consigliate