Deadline annuncia che Sam Hargrave, regista di Tyler Rake e del suo sequel, è stato scelto per dirigere Kill Them All, action targato Paramount. Il film è tratto dalla graphic novel di Kyle M. Starks, la cui storia segue un’assassina che scopre di star per essere “terminata” dal sindacato criminale a cui è stata sempre fedele. Decidendo dunque di far fuori i suoi membri prima che questo accada, si allea a un ex-poliziotto alcolizzato e si imbarca in un assalto implacabile attraverso i 15 piani del quartier generale dell’organizzazione.

Kill Them All sarà prodotto da Josh Appelbaum e André Nemec, mentre James Coyne si occuperà della sceneggiatura. Prossimamente, Hargrave dirigerà inoltre il pilot di The Last Frontier, serie AppleTv+ con protagonista Jason Clarke.

Tyler Rake 2 è arrivato su Netflix lo scorso giugno. Ecco la sinossi:

Chris Hemsworth torna a interpretare il ruolo del protagonista nel sequel del film d’azione Netflix di grande successo TYLER RAKE. Dopo essere sopravvissuto a malapena agli eventi del primo film, il mercenario australiano sotto copertura Rake riceve l’incarico di un’altra missione letale: salvare la famiglia maltrattata di uno spietato gangster georgiano dalla prigione in cui è detenuta.

