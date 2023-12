Nell’incipit di The Killer, nuovo film di David Fincher disponibile su Netflix, vediamo il protagonista, interpretato da Michael Fassbender, aspettare pazientemente il momento opportuno per colpire il suo bersaglio dedicandosi a varie attività, tra cui molte flessioni sui polpastrelli. In una chiacchierata con Carey Mulligan in un video di Variety, l’attore ha rivelato di essersi pentito di aver girato in prima persona questo passaggio, dopo aver convinto la troupe di potercela fare. Ecco le sue parole:

Ho detto loro: “Penso di poter fare circa 100 [flessioni sui polpastrelli]”…. Non consecutivamente: farne 10 e poi altre 10. Ma poi – e potrei dire “mai lasciare che la verità si intrometta in una bella storia” – sono abbastanza sicuro di aver finito per farne 260. Non ricordo. Ricordo di essermi pentito di aver detto loro che potevo farcela!

Potete vedere il video completo qui sotto:

La trama di The Killer segue un assassino che, dopo un disastroso passo falso, sfida i propri committenti, e se stesso, in una caccia all’uomo su scala globale che giura non essere personale.

