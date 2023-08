Killers of the Flower Moon

Killers of the Flower Moon (GUARDA IL TEASER TRAILER), il nuovo film di Martin Scorsese con i premi Oscar Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, arriverà nei cinema di tutto il mondo nella seconda metà di ottobre, con un cambio di strategia non da poco rispetto a quanto inizialmente pianificato da Apple Studios.

Nella giornata di ieri, la divisione cinematografica del colosso tecnologico, ha difatti reso noto che la strategia distributiva di Killers of the Flower Moon, che prevedeva un’uscita in un quantitativo limitato di sale a partire dal 6 ottobre prima del debutto in un numero più ingente di cinema, è stata accantonata. Il lungometraggio uscirà in tutto il mondo a partire dal 20 ottobre (in Italia un giorno prima, il 19).

Le motivazioni alla base di ciò non sono state rese note. Certo è che se, da una parte, lo sciopero degli attori potrebbe levare delle grandi possibilità di promozione del progetto, qualora non si dovesse arrivare a un accordo nel frattempo, dall’altra il recente rinvio di Dune 2 ha levato di mezzo un possibile rivale nell’ambito dei “blockbuster d’autore”, tanto in termini di concorrenza in sala che nella stagione dei premi.

Vi ricordiamo che Killers of the Flower Moon è stato prodotto da Apple mentre la distribuzione cinematografica americana è stata affidata alla Paramount (in Italia arriverà con 01). In una data che ancora non è stata divulgata, l’opera di Martin Scorsese sarà poi disponibile in esclusiva streaming su Apple TV+.

Qua sotto potete vedere i due nuovi poster italiani:

Killers of the Flower Moon, la sinossi

Un cast stellare con i premi Oscar® Robert De Niro e Leonardo DiCaprio per un thriller basato su una storia vera: una sequenza di omicidi brutali, e misteriosi, nota con il nome di “regno del terrore”, che insanguinarono la nazione Osage negli anni ’20. Fra i protagonisti anche Lily Gladstone, apprezzata a Cannes per la sua interpretazione, il candidato all’Oscar® Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, Tantoo Cardinal e Brendan Fraser, vincitore agli Academy Award 2023 per The Whale.

All’inizio del XX secolo la scoperta del petrolio trasformò l’esistenza degli Osage che diventarono da un giorno all’altro immensamente ricchi. L’improvviso benessere di questi nativi americani attirò l’interesse dei bianchi che iniziarono a manipolare, estorcere e sottrarre con l’inganno i beni degli Osage fino a ricorrere all’omicidio. Tratto dal celebre, omonimo, best seller di David Grann, Killers of the Flower Moon è un film epico: una storia d’amore e tradimenti, delitti e misteri in un intrigo avvincente per la scoperta della verità.

Diretto da Martin Scorsese e scritto da Scorsese con il premio Oscar® Eric Roth, Killers of the Flower Moon è una produzione Apple Studios, Imperative Entertainment, Sikelia Production e Appian Way. I produttori sono Martin Scorsese, Dan Friedkin, Bradley Thomas e Daniel Lupi, con Leonardo DiCaprio, Rick Yorn, Adam Sommer, Marianne Bower, Lisa Frechette, John Atwood, Shea Kammer e Niels Juul produttori esecutivi.

Killers of the Flower Moon è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema. Il film uscirà nelle sale italiane il 19 ottobre con 01 Distribution, in contemporanea con l’uscita mondiale.

FONTE: Variety

