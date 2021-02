LEGGI ANCHE – King Kong di Peter Jackson è una lettera d’amore al cinema

In attesa di vedere sul grande schermoscontrarsi contro Godzilla in Godzilla Vs. Kong, al NECA ha deciso di diffondere in rete numerose immagini di una nuova action figure ispirata all’enorme primate nella versione vista nel cult del 1933 di Merian C. Cooper ed Ernest B. Schoedsack.

La figure in questione, alta 8″, è ispirata al look del personaggio presente nel poster del film.

Potete vedere le immagini del prodotto nel post qua sotto:

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale del noto film del 1933:

Carl Denham è un avventuroso produttore di documentari. Insieme a una giovane disoccupata di New York, Ann, parte alla volta di un’isola tropicale, Skull Island, abitata da un gigantesco e leggendario gorilla, King Kong. Il gorilla s’innamora della bella Ann e, preso in trappola, viene catturato da Denham. Portato a New York in catene, viene esibito. Ma King Kong riesce a liberarsi e a fuggire in cerca della sua amata Ann. Lo uccideranno sulla vetta dell’Empire State Building, dove si è rifugiato con la giovane donna, mitragliato da aerei da guerra.

Cosa ne pensate di questa peculiare figure NECA dell'iconico personaggio?

