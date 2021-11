Spider-Man: No Way Home

Kirsten Dunst ha vestito i panni di Mary Jane Watson al fianco di Tobey Maguire nella trilogia di Spider-Man diretta da Sam Raimi.

Sappiamo, secondo quanto rivelato dalla stessa attrice tempo fa, che il personaggio non comparirà nuovamente in Spider-Man: No Way Home, come avrebbero desiderato in molti. Tuttavia l’ex MJ parlando con Variety su una possibile proposta di un ritorno in futuro ha risposto:

Lo farei. Perché no? Sarebbe divertente. Non direi mai di no a una cosa del genere.

Spider-Man: No Way Home sarà dal 16 dicembre al cinema in Italia.

Le riprese si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del film con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa la sinossi ufficiale:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.

