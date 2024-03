Kirsten Dunst è la protagonista di un profilo pubblicato da Marie Claire in cui, fra i vari temi toccati, ha ricordato pure con un certo fastidio quando, sul set di Spider-Man, alcune volte veniva chiamata “ragazzetta”.

Negli Spider-Man di Sam Raimi con Tobey Maguire nei panni dell’Arrampicamuri, Kirsten Dunst ha interpretato Mary Jane Watson e parlando col magazine della sua esperienza sul set dice:

Era detto a mo’ di scherzo, ma talvolta sul set di Spider-man mi chiamavano “ragazzetta”. Ogni tanto col walkie-talkie chiamavano e dicevano “Abbiamo bisogno della ragazzetta”. E io non ho mai protestato facendo notare che magari avrei preferito se non mi avessero chiamato così.

L’attrice spiega che tutto questo è accaduto prima del #MeToo quando ancora era prassi non lamentarsi e non protestare troppo per quello che avveniva su un set cinematografico.

