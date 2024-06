Joseph Gordon-Levitt farà un cammeo in Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, terzo capitolo del franchise di Knives Out?

L’attore ha già fatto una comparsata nei fil di Rian Johnson e chissà se lo farà anche nel sopracitato progetto. Intervistato da CinemaBlend, Gordon-Levitt ha commentato la questione:

Non lo so, non lo so. Ma fa solo bei film. Rian Johnson è uno dei migliori in vita, credo.

Knives Out 3 sarà disponibile su Netflix nel 2025, per tutte le notizie sul franchise cliccate qui!

