Knives Out 3: Rian Johnson intende non ripetersi con il terzo film e i successivi

Nel corso di una lunga chiacchierata con Deadline, Rian Johnson ha parlato a ruota libera di Glass Onion – Knives Out, il sequel di Cena con Delitto con protagonista Daniel Craig, arrivato ieri al cinema per una sola settimana e che sarà disponibile su Netflix dal 23 dicembre

Il regista ha parlato anche del terzo film, confermando di essere già impegnato a pensarci:

È interessante, abbiamo strutturato l’accordo con Netflix in un modo tale che se avessi voluto farne un altro, avrei potuto. Credo che tutti si aspettassero che avrei lavorato ad altri progetti paralelli dopo, ma in tutta onestà negli ultimi mesi il progetto più stimolante per me è stato proprio il terzo film. Perciò credo che mi ci dedicherò completamente, non per obblighi contrattuali, ma sinceramente perché è l’oggetto luminoso a cui punta il mio naso in questo momento.