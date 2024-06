Tom Hardy nel cast di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, terzo capitolo del franchise di Knives Out?

In una recente intervista a ET lo stesso Hardy ha commentato i rumour che si sono susseguiti in rete negli ultimi giorni che lo vedrebbero coinvolto nel cast del progetto. Ecco la sua risposta:

Suona bene. Nessuno mi ha chiamato. Stamattina è uscita la notizia nel marasma di Google e persino io ho pensato: “Che cos’è?” Qualcuno deve chiedermelo. Sembra figo, ma nessuno me lo ha chiesto. È il mondo dello spettacolo, no? Forse ci sono dentro!

Del cast fanno per ora parte anche Mila Kunis, Jeremy Renner, Glenn Close, Kerry Washington, Andrew Scott, Josh O’Connor, Cailee Spaeny, apparsa in Civil War e prossimamente in Alien: Romulus, nuovo capitolo della saga e ovviamente Daniel Craig che torna nei panni dell’investigatore Benoit Blanc.

Knives Out 3 sarà disponibile su Netflix nel 2025, per tutte le notizie sul franchise cliccate qui!

