Come un fulmine a ciel sereno, a fine maggio è arrivato l’annuncio ufficiale della lavorazione di Knives Out 3, terzo capitolo della saga di Rian Johnson partita con Cena con delitto nel 2019 e proseguita con Glass Onion nel 2022.

Le riprese dovrebbero partire questo mese a Londra, ma intanto facciamo il punto su tutto ciò che sappiamo in proposito.

Il cast

Ogni giorno il cast di Knives Out 3 diventa sempre più ricco. Ecco una lista dei volti confermati:

Glenn Close

Josh Brolin

Jeremy Renner

Kerry Washington

Mila Kunis

Josh O’Connor

Andrew Scott

Cailee Spaeny

Daryl McCormack

Daniel Craig tornerà ovviamente a rivestire i panni di Benoit Blanc, mentre non è ancora chiaro se all’appello risponderà Hugh Grant, apparso in un cammeo nel secondo film nei panni di suo marito.

Il logo con il titolo

Il terzo capitolo si intitola Wake Up Dead Man, mentre il sottotitolo rimanda a tutta la saga: A Knives Out Mistery.

Ecco la rivelazione del logo di qualche giorno fa:

The next Benoit Blanc mystery, the follow-up to Knives Out and Glass Onion, is called Wake Up Dead Man. pic.twitter.com/pdDXRDmwcI — Rian Johnson (@rianjohnson) May 24, 2024

La trama

Al momento la trama del film è tenuta sottochiave, ma Netflix ha iniziato a stuzzicare gli spettatori nel comunicato di annuncio. “Esatto, Daniel Craig ritorna nei panni del pagato investigatore del sud in Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, un nuovo capitolo della saga di gialli scritta e diretta da Rian Johnson” si legge. “Blanc dovrà dipanare un nuovo mistero dietro un omicidio in un’ambientazione ancora da svelare, circondato da un nuovo, variopinto cast di sospettati“.

Nel video di annuncio, si sente la voce del Benoit che fa riferimento ai misteri (e ai titoli del film) passati: “All’inizio sono stati estratti coltelli, poi è stato infranto il vetro. Ma il mio caso più pericoloso deve ancora essere svelato“.

La data di uscita

Nell’annuncio è presente solo un generico “2025”, ma va detto che entrambi i capitoli precedenti sono arrivati in sala e in streaming a fine anno. Cena con delitto è arrivato al cinema il 5 dicembre, mentre Glass Onion è arrivato al cinema dal 19 al 23 novembre 2022 e in streaming su Netflix il 23 dicembre.

Al momento non è chiaro se Netflix porterà la pellicola in sala per un periodo di tempo limitato alla stregua di quanto accaduto con il secondo film.

