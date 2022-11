Knives Out: Rian Johnson non intende porsi dei limiti con il numero di film

La saga di Knives Out di Rian Johnson, dopo Glass Onion, è destinata a essere particolarmente longeva. In una recente intervista con Total Film, il regista ha infatti ammesso che non intende fermarsi troppo presto.

Ecco le sue parole:

Andremo avanti finché entrambi continueremo a divertirci e a patto di continuare a rendere veramente nuove queste esperienze di volta in volta, trovando sempre nuovi modi per metterci alla prova. Non appena avremo la sensazione di ripeterci o di fare le cose in maniera meccanica, ci fermeremo. Il motivo è che con questi film intendo fare quello che Agatha Christie ha sempre fatto con i suoi libri: fare qualcosa di nuovo e sorprendente ogni volta.

