Knives Out: Rian Johnson ha scherzato su una possibile location del terzo film

Che peculiare location potrebbe avere il terzo capitolo di Knives Out?

Il regista Rian Johnson ha partecipato al podcast WTF con Marc Maron, scherzando sulla possibile ambientazione del lungometraggio:

Beh, porterò il franchise nello spazio, è arrivato il momento, perché no, è ora. È ora di portarlo nello spazio. Sarà un mistero lunare.

In attesa di sapere di più sul terzo film del franchise vi ricordiamo che il secondo, ovvero Glass Onion – Knives Out, è disponibile in streaming su Netflix.

