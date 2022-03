Dopo Ariana De Bose , arriva notizia di un altro ingresso nel cast di, il nuovo cinecomic della Sony Pictures tratto dai fumetti Marvel.

Si tratta di Alessandro Nivola, che di recente abbiamo visto nel prequel dei Soprano, I molti santi del New Jersey. L’attore è stato scelto per interpretare l’antagonista, anche se non è stato ancora rivelato chi.

Kraven il Cacciatore sarà il prossimo film Marvel dell’universo Sony dopo Morbius (atteso per il 31 marzo) con J.C. Chandor alla regia su una sceneggiatura di Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk. Di recente abbiamo appreso di un altro progetto Sony in sviluppo, ovvero un film su Madame Web che avrà per protagonista Dakota Johnson.

Nel cast di Kraven vi saranno Aaron Taylor-Johnson nei panni di Kraven, oltre a Russell Crowe, Ariana De Bose (Calypso) e Fred Hechinger (che sarà Camaleonte).

Fonte: Deadline