Dopo l’ingresso die diqualche giorno fa anche(attore di The White Lotus e di Pam & Tommy) è entrato nel cast di, il cinecomic della Sony Pictures basato sul personaggio della Marvel in arrivo il 13 gennaio del 2023.

Fino ad oggi il ruolo di Crowe era avvolto nel mistero, ma stando a The Illuminerdi il celebre attore sarebbe stato scelto per interpretare Nikolai Kravinoff, padre di Sergei Kravinoff (anche noto come Kraven) e Dmitri Smerdyakov (noto come Camaleonte).

Per il momento ricordiamo che si tratta di notizie non confermate, ma restando in territorio voci di corridoio il sito riporta che nel cast ci sarà anche il personaggio noto come Calypso, e che per il ruolo sarebbe in lizza l’attrice di Zola Taylour Page. Fino all’anno scorso sembrava che Jodie Turner-Smith fosse in procinto di essere scritturata nel ruolo, ma pare che non sia più il caso.

Kraven il Cacciatore sarà il prossimo film della Sony dopo Morbius (atteso per il 31 marzo) a entrare in produzione con J.C. Chandor alla regia su una sceneggiatura di Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk. Di recente abbiamo appreso di un altro progetto Sony in sviluppo, ovvero un film su Madame Web che avrà per protagonista Dakota Johnson.

Quanto attendete la pellicola Sony basata sul personaggio della Marvel? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!