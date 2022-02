Dopo l’ingresso die diun altro nome si aggiunge al cast di, il cinecomic della Sony Pictures basato sul personaggio della Marvel in arrivo il 13 gennaio del 2023.

Parliamo di Fred Hechinger, l’attore di The White Lotus e di Pam & Tommy che stando a Deadline interpreterà Camaleonte, un ruolo cche era stato offerto a Kodi Smit-McPhee, attore candidato all’Oscar per il film Il potere del cane.

Kraven il Cacciatore sarà il prossimo film della Sony dopo Morbius (atteso per il 31 marzo) a entrare in produzione con J.C. Chandor alla regia su una sceneggiatura di Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk. Di recente abbiamo appreso di un altro progetto Sony in sviluppo, ovvero un film su Madame Web che avrà per protagonista Dakota Johnson.

