In una recente intervista con Deadline ha parlato brevemente di, il nuovo cinecomic della Sony Pictures tratto dai fumetti Marvel le cui riprese sono in corso a Londra.

“È bellissimo, sta andando bene” ha detto l’attrice sulle riprese. “Insomma, per quello che mi è concesso dire sta andando tutto a gonfie vele“.

Ha poi parlato del fatto che “la Marvel stia spingendo verso il cambiamento”.

Sono fiera di loro. Trovo emozionante far parte di qualcosa che affronta percorsi diversi, […] non mi piacciono ingaggi in cui mi viene chiesto di aderire a un modello, perché a me piace scoprire quel modello e definirlo. Questo è il mio lavoro, secondo me. Insomma, siamo nel 2022.