Si è tenuta ieri notte al Caesar’s Palace di Las Vegas la prima grande convention della CinemaCon, in cui la Sony Pictures ha annunciato i suoi prossimi film mostrando alcune scene e anticipazioni a un pubblico composto da esercenti cinematografici e giornalisti. Lo showcase, condotto tra gli altri anche dall’indistruttibile Tom Rothman, conteneva anche alcune gradite conferme, come il rating R (vietato ai minori non accompagnati) per Kraven il Cacciatore.

Andiamo con ordine.

Bad Boys 4

Il pubblico ha visto un video messaggio di Martin Lawrence e Will Smith che, a bordo di una Porsche, si scusavano di non essere presenti – o meglio, dibattevano se avesse senso scusarsi o meno. “Stiamo realizzando Bad Boys 4, siamo entusiasti, siamo alla quarta settimana di riprese”. Alla regia nuovamente Adil El Arbi e Bilall Fallah.

Dumb Money

Sul palco della CinemaCon sono saliti il regista Craig Gillespie e il protagonista Paul Dano, che hanno parlato del film: “È la storia vera di come un gruppo di investitori composto da persone qualunque è riuscito a cambiare il corso degli eventi a Wall Street lanciando un messaggio al mondo”. Dano interpreta uno YouTuber che ha investito tutti i suoi risparmi in GameStop, e dà il via a un movimento per coinvolgere sempre più persone qualunque come azionisti. Nel cast anche Seth Rogen, Steve Cohen, Ken Griggin, Nick Offerman. Il pubblico ha visto una scena del film, che si basa su fatti realmente accaduti.

Insidious: La porta rossa

È stato mostrato un assaggio del quinto film di Insidious, che arriverà al cinema a luglio e di cui recentemente è uscito il trailer.

The Machine

La commedia scritta e prodotta da Bert Kreischer e diretta da Peter Atencio è basata sulla vera storia di Kreischer, comico che da studente del college rimase coinvolto con la mafia russa. Nel cast anche Mark Hamill, il film uscirà a fine maggio.

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Kristine Benson, presidente di Sony Pictures Animation, ha offerto uno sguardo lungo 14 minuti all’attesissimo film d’animazione seguito di Spider-Man: un nuovo universo, promettendo che sarà incentrato sul viaggio emotivo di Miles Morales e della sua famiglia. Sul palco c’erano anche una delle registe, Kemp Powers, che viene dalla Pixar dove ha lavorato a Soul, e membri del cast come Shameik Moore, Issa Rae e Hailee Strinfeld. “È passato più di un anno dagli eventi del primo film,” ha spiegato Moore. “Nel primo film abbiamo scoperto che tutti possono portare la maschera di Spider-Man, mentre in questo film scopriremo che è come si indossa questa maschera che ci rende eroi. L’unica persona che capisce veramente cosa sta affrontando Miles è Gwen Stacy”. Il film uscirà il 2 giugno.

Kraven il cacciatore

Aaron Taylor-Johnson ha presentato il cinecomic con un video messaggio, definendolo “un film Marvel con delle solide basi nel mondo reale. È un cacciatore feroce”. L’attore ha confermato il divieto ai minori, che viene evidenziato dalle prime immagini mostrate al pubblico, in cui Kraven uccide a sangue freddo degli uomini in un camion, arrivando a strappare a morsi la pelle dalle loro facce e sputando la carne verso la cinepresa. Il villain è Rhino, il primo trailer del film arriverà in estate.

Gran Turismo

Attesissimo adattamento del franchise videoludico diretto da Neill Blomkamp, Gran Turismo è stato introdotto dai due protagonisti, David Harbour e Orlando Bloom, che hanno spiegato come è stata costruita una storia attorno a un videogioco che storia non ne ha: basandosi su una vicenda realmente accaduta, su come “essere bravi in un gioco può cambiare completamente la tua vita”. Il protagonista è un ragazzo che ama giocare a Gran Turismo, nonostante la disapprovazione dei genitori, e che riesce ad arrivare a partecipare a una vera gara grazie all’aiuto di Orlando Bloom. Al pubblico è stato offerto un primo sguardo.

Anyone But You

La commedia vietata ai minori è stata presentata dai protagonisti Sydney Sweeney e Glen Powell: diretta da Will Gluck, è una modernizzazione di Molto rumore per nulla.

Ghostbusters 4

Il regista Jason Reitman e i protagonisti di Ghostbusters 4 hanno introdotto, con un video dal set, il chairman della Sony Tom Rothman, che ha confermato l’inizio della produzione del film e ha spiegato che sarà ambientato nuovamente a New York City. La Sony ha confermato che l’uscita è prevista per il 20 dicembre di quest’anno, anche se con le riprese iniziate da poco sembra difficile da credere. Vi terremo aggiornati in tal senso…

Equalizer 3

Antoine Fuqua ha consegnato a Denzel Washington il premio alla carriera della Cinemacon, successivamente Dakota Fanning è salita sul palco e ha parlato di Equalizer 3, del quale è stato mostrato il primo trailer: il film uscirà a settembre.

Napoleon

L’ultimo film presentato è Napoleon, di cui Sony curerà la distribuzione in sala a novembre prima che arrivi su Apple TV+. Il film di Ridley Scott è stato introdotto spiegando che “le armate russe e austriache si sono unite per combattere Napoleone. Lui ha nascosto i suoi cannoni e invitato l’attacco perché, da genio militare qual era, conosceva bene il campo di battaglia…” Il pubblico ha quindi dato un primo sguardo al film, nel quale vediamo Joaquin Phoenix nei panni di Napoleone durante la battaglia, con una spettacolare carica a cavallo, ambientazioni maestose e un combattimento brutale, fino alla scena in cui le truppe di Napoleone intrappolano i nemici su un lago ghiacciato colpendolo poi a cannonate.

Fonte: CB, Deadline

