Durante la promozione del suo ultimo film, Love Lies Bleeding, in uscita in tutto il mondo il 15 marzo, Kristen Stewart ha parlato della possibilità di tornare a girare blockbuster dopo una serie di progetti più intimi e di nicchia, menzionando anche una graphic novel che l’ha colpita particolarmente.

“Ad esempio c’è questa graphic novel young adult, On a Sunbeam… ed è bellissima, stupenda, sarebbe un film grandioso da realizzare” ha raccontato l’attrice a Comicbook.

On a Sunbeam, di Tillie Walden – nominata agli Eisner Award come Best Digital Comic – è la storia fantascientifica che si sviluppa su due linee temporali, esplorando come due ragazze si innamorino e come poi la loro relazione finisca per distruggersi.

L’attrice ha spiegato di essere disposta a partecipare all’adattamento cinematografico di un cinecomic, a patto che la storia sia convincente ed efficace.

Fonte: Comicbook

