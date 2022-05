Qualche mese fa abbiamo vistoin Eternals, la pellicola dei Marvel Studios diretta da Chloé Zhao nei panni di Kingo e, a partire da questo venerdì, lo ritroveremo anche in Obi-Wan Kenobi , la serie Tv di Star Wars realizzata dalla Lucasfilm per lo streaming di Disney Plus.

In un’intervista con Entertainment Weekly Kumail Nanjiani ha parlato della sua esperienza con questi importanti franchise, il Marvel Cinematic Universe e Star Wars appunto.

Penso che la differenza principale di Star Wars… Ovviamente lavorando con Eternals c’è il Marvel Cinematic Universe. Tutti sono fan dell’MCU, ma stiamo sostanzialmente lavorando con dei nuovi personaggi. La gente non li conosce e non sanno ancora quale sia la loro parte nel Marvel Cinematic Universe. È un nuovo universo che viene creato strada facendo. Con Star Wars è come mettere piede in qualcosa che ha delle regole già stabilite da molto tempo. C’è lo stesso linguaggio visivo, dei personaggi che le persone conoscono da lungo tempo. Dal mio modo di vedere, la cosa che distingue l’esperienza con la Lucasfilm da tutte le altre che ho avuto è che tutta la troupe è composta da fan di Star Wars. Ogni giorno vedevi gente con vestiti di Star Wars, t-shirt con Chewbacca sopra. E, su base quotidiana, sono tutti tremendamente emozionati dal lavorare a qualcosa che fa parte di Star Wars. Non mi è mai capitato di lavorare a qualcosa in cui tutti tutti provano questo quotidiano e costante senso di gratitudine.

