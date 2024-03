Durante il red carpet di Kung Fu Panda 4, Jack Black ha svelato come è stata scelta la cover di Hit me baby one more time di Britney Spears fatta dai Tenacious D per i titoli di coda.

Alla premiere del film a Los Angeles, che si è tenuta ieri, Black ha detto ai giornalisti che la cover della canzone è presente nei titoli di coda del film, ricordando come è stata scelta:

Il regista Mike Mitchell mi ha detto: “Ehi, ci piacerebbe avere una canzone dei Tenacious D per i titoli di coda” e io gli ho risposto: “Davvero? Possiamo fare Britney Spears?”. Ci ha detto di sì, e ha detto: “Facciamo “Hit Me Baby One More Time” per l’aspetto kung fu della canzone,” e abbiamo acconsentito. Quindi siamo entrati nello studio di registrazione e siamo davvero orgogliosi della traccia. Abbiamo girato un piccolo video musicale improvvisato nella camera d’albergo di Kyle e lo abbiamo messo su Internet ed è diventato virale. È entusiasmante.

Qui sotto potete invece vedere i due ballare a ritmo della canzone.

.@JackBlack and Kyle Gass dance to “Baby One More Time” at the premiere of #KungFuPanda4 pic.twitter.com/TZOiwHFiGX — The Hollywood Reporter (@THR) March 3, 2024

La sinossi di Kung Fu Panda 4

Dopo aver sfidato la morte in tre incredibili avventure sconfiggendo nemici di fama mondiale con il suo straordinario coraggio e le sue pazzesche abilità nelle arti marziali, Po, il Guerriero Dragone (Jack Black, candidato ai Golden Globe), è chiamato dal destino a… darci un taglio. Gli viene infatti affidato il compito di diventare il capo spirituale della Valle della Pace. Questo comporta però un paio di problemi evidenti. In primo luogo, Po ne sa di leadership spirituale tanto quanto di paleodieta e, in secondo luogo, deve cercare e addestrare al più presto un nuovo Guerriero Dragone prima di poter assumere la sua nuova e prestigiosa posizione. Come se non bastasse, di recente è stata avvistata una malvagia e potente maga, Chameleon (il premio Oscar Viola Davis), una piccola lucertola in grado di trasformarsi in qualsiasi creatura, grande o piccola che sia. Chameleon ha messo gli occhi sul Bastone della Saggezza di Po, che le darebbe il potere di risvegliare dal regno degli spiriti tutti i cattivi che Po ha sconfitto. Po ha quindi bisogno di aiuto. Lo troverà (più o meno?) nella ladra Zhen (Awkwafina, vincitrice di un Golden Globe), una volpe corsara che fa davvero impazzire Po, ma le cui abilità si riveleranno preziose. Nel tentativo di proteggere la Valle della Pace dagli artigli rettiliani di Chameleon, questa strana coppia comica dovrà unire le proprie forze. Nel frattempo, Po scoprirà che gli eroi si possono trovare nei luoghi più inaspettati.

Che ne pensate? Volete sentire Hit me baby one more time nei titoli di coda di Kung Fu Panda 4? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: The Hollywood Reporter

Classifiche consigliate