Kung Fury 2, lungometraggio dello svedese David Sandberg tratto dal noto corto da lui scritto e diretto, è in produzione dal 2018 e nel suo cast può contare su Michael Fassbender e Arnold Schwarzenegger nei panni del Presidente degli Stati Uniti. Da tempo però non si hanno notizie del progetto, al momento mai arrivato sullo schermo, e recentemente Jorma Taccone, interprete di Adolf Hitler, ha espresso tutto il suo rammarico a riguardo.

Ecco le sue parole in un’intervista con CB:

Spero davvero che diventi realtà e che superi i rischi legali o qualsiasi altra cosa sia successa con queste diavolerie legali, perché onestamente, guardando 10 minuti di promo, ho pensato: “Come minimo, questo è un classico, un cult istantaneo”. È così speciale, divertente e fuori dagli schemi. Fassbender è esilarante. Devo combattere contro Arnold Schwarzenegger. Il fatto che [il film] non esista è così straziante per me. È davvero un crimine. È un vero crimine che non sia ancora uscito. Ero così annoiato sul set, perché non sono abituato a fare l’attore, e così ho fatto 10 video blog come Hitler, parlando e basta. Era un po’ sentimentali e parlava di molte cose difficili della sua vita, e bla, bla.

A tal proposito, l’attore racconta un aneddoto:

Quando stavo girando in Bulgaria, di tanto in tanto chiamavo gli amici via FaceTime per salutarli. E la cosa più divertente che ho fatto è stata chiamare su FaceTime Seth Meyers. Mi ha risposto all’aeroporto e ha riattaccato immediatamente. Mi ha detto: “No, non puoi farlo. Sono in pubblico. Non posso avere un Hitler sul mio c*zzo di telefono“.

Kung Fury 2, la trama

Il film sarà ambientato nella Miami del 1985, tenuta al sicuro dall’occhio vigile di Kung Fury e dei suoi Thundercops, una forza di polizia all’avanguardia creata per sconfiggere il crudele Kung Fuhrer, Adolf Hitler. Dopo che la tragica morte di un Thundercop costringe il gruppo a sciogliersi, un misterioso villain emerge dall’ombra per contribuire all’obiettivo del Fuhrer, e cioè ottenere l’arma definitiva. Kung Fury dovrà viaggiare nello spazio e nel tempo per salvare i suoi amici, difendere la prestigiosa Miami Kung Fu Academy e sconfiggere il male una volta per tutte.

