Kurt Sutter () sarà sceneggiatore, regista e produttore di, un nuovo horror prodotto dalla Blumhouse di Jason Blum per Netflix. Assieme a Blum, a produrre il progetto vi saranno Chris McCumber e Jeremy Gold, e Carla Hacken della Paper Pictures.

Il film è ispirato agli eventi reali legati alla cosiddetta bestia del Gévaudan, un animale misterioso che attorno al 1760 ha terrorizzato un villaggio francese.

La sinossi diffusa da Netflix:

Nell’Inghilterra del XVIII secolo una bestia misteriosa e sfuggente tiene in scacco un villaggio massacrando decine di innocenti. Mentre il caos si fonde con il fanatismo puritano, un umile cacciatore si fa carico di uccidere la bestia e mettere fine alla carneficina: per lui questo non è solo un lavoro da completare, ma una questione profondamente personale.

“Coniugare il mio amore per i racconti inquietanti e di famiglia con il mondo Blumhouse mi è sembrato naturale. This Beast era il progetto perfetto per sancire la nostra unione e Netflix il luogo ideale per celebrare questa sanguinosa cerimonia”, ha dichiarato Kurt Sutter. “Siamo fan di Kurt da molti anni. Il suo stile narrativo unico è crudo e allo stesso tempo carico di emozioni. Siamo orgogliosi di produrre il suo primo lungometraggio per Netflix”, ha raccontato Jason Blum, CEO e fondatore di Blumhouse.

Sutter è stato sceneggiatore della serie The Shield prima di creare Sons of Anarchy, cui ha fatto seguito la breve esperienza con The Bastard Executioner e Mayans M.C., spin-off di Sons of Anarchy di cui è in onda la terza stagione.

Fonte: Netflix