A pochi giorni dalla morte di William Friedkin, regista di L’esorcista (1973), arrivano nuove notizie sul sequel in programma. Come nell’originale, in cui la possessione era realizzata grazie al contributo di numerosi attori, anche nel nuovo film si vuole adottare il medesimo approccio.

Come spiegato dal regista David Gordon Green in un’intervista con Empire:

Siamo nella parte di creazione della voce del demone ora, e stiamo esplorando vari processi. L’altro giorno ho portato cinque persone molto, molto diverse in una stanza, con un microfono e gli ho chiesto di dire cose. Forse voglio che sia tutte queste voci e altro ancora. Forse voglio che il demone sia molte cose.

Ha poi aggiunto che ha intenzione di compiere “scelte radicali” per quanto riguarda la voce e ha invitato quindi i fan a non farsi aspettative.

L’esorcista – Il credente arriverà nei cinema il 12 ottobre.

