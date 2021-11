Per celebrare i 20 anni di, arrivato al cinema nel 1991, l’ Hollywood Reporter ha intervistato le voci di Belle, della Bestia e di Gaston per ricordare il classico Disney.

Se non ci fossero state Belle e Ariel, non ci sarebbe stata Mulan. Le principesse continuano a essere più forti e migliori, e non hanno bisogno di un uomo che per trovare la felicità. La Bestia è capitata nella vita di Belle, ma quel che è certo è che lei non stava cercando nessuno.