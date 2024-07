Da quando è stato annunciato Il Signore degli Anelli: la caccia a Gollum, Viggo Mortensen non ha nascosto un suo interesse a partecipare rivestendo nuovamente i panni di Aragorn.

Ora, intervistato dall’Hollywood Reporter al Karlovy Vary film festival, l’attore ha risposto all’inevitabile domanda sul film di Andy Serkis, che – lo ricordiamo – uscirà nel 2026 e quindi verosimilmente verrà girato l’anno prossimo. Qual è la condizione per la quale Mortensen sarebbe disposto a tornare nei panni di Aragorn? Lo script:

Non ho letto una sceneggiatura, quindi non saprei. La sceneggiatura è la cosa più importante per me, a meno che io non sia rimasto al verde, non abbia soldi e abbia la fortuna di trovare un lavoro qualsiasi. Quindi dipende!