La casa dei fantasmi, ora al cinema negli States, si conclude (senza fare spoiler) con un finale che potremmo definire ottimista. Un finale che lascia aperta la possibilità a nuove storie.

Il regista Justin Simien ha però raccontato in un’intervista a The Hollywood Reporter che non era così all’inizio. Originariamente i piani erano diversi, ma sono cambiati quando è stato scelto LaKeith Stanfield nel ruolo del protagonista. Racconta:

L’epilogo è stata sicuramente un’aggiunta dell’ultimo minuto. La prima versione del film aveva un finale più oscuro, uno che rispettavo e mi piaceva, ma che, supponevo correttamente, forse non avrebbe avuto l’approvazione della Disney. Ma una volta che abbiamo preso LaKeith è cambiato quello di cui sentivo di aver bisogno per il finale del film. Onestamente, non volevo vedere un uomo nero avere una fine tragica in un film come questo. Volevo che avesse speranza alla fine del film, e una fine tragica per un personaggio nero sarebbe stata difficile da digerire, almeno per me in questo momento. Così abbiamo realizzato qualcosa di più speranzoso, ma c’è probabilmente qualcosa anche dell’altra versione.