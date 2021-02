A tre anni dalle ultime notizie si torna a parlare dell’adattamento cinematografico di(The Marsh King’s Daughter), il romanzo di Karen Dionne, che sarà diretto da(Divergent) e con protagonista

Al progetto erano inizialmente collegati Alicia Vikander e Morten Tyldum, ma intanto come evidente c’è stato un cambio di programma stando a quanto riportato da Deadline.

La vicenda vede protagonista Helena Petterier (Ridley), la cui vita idilliaca viene sconvolta quando la donna apprende che l’uomo che ha tenuto in ostaggio per 12 anni lei e sua madre è fuggito di prigione. Per proteggere suo marito e sua figlia, Helena deciderà di agire in prima persona e si metterà sulle tracce dell’uomo che l’ha cresciuta per dargli la caccia.

La sceneggiatura è sempre firmata da Elle Smith e da Mark L. Smith (Revenant – Redivivo). Le riprese partiranno in estate in Canada.

Ecco la sinossi del romanzo edito da Sperling & Kupfer: