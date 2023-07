LaKeith Stanfield ha parlato con Comicbook della sua “esperienza Disney” sul set di La casa dei fantasmi (The Haunted Mansion), il film dedicato alla celebre attrazione presente nei parchi divertimento Disney.

“È stato così fico, le proporzioni erano colossali. Quando sono arrivato sul set era tutto così immersivo, […] era come una piccola città” ha spiegato l’attore. “Quando metti piede sul set ti rendi conto di quante persone si dedicano a ogni singolo aspetto. È stato bellissimo. […] Mi ha fatto pensare a come rifletta la vita. Ci siamo noi, esseri umani, che lavoriamo insieme per uno scopo comune. […] C’è qualcosa di così metaforico dietro. Sul set pensavo: ‘Wow, siamo tutti qui ora e non sarà sempre così, ma ora ci siamo e ci stiamo godendo questo momento: è la cosa più importante’“.

Nel cast della pellicola, che uscirà nei cinema statunitensi il 28 luglio e in quelli italiani il 23 agosto, troviamo Jamie Lee Curtis, Owen Wilson, Jared Leto, Winona Ryder, Danny DeVito, Rosario Dawson, Dan Levy, LaKeith Stanfield e Tiffany Haddish.

La casa dei fantasmi racconta di una donna e di suo figlio che si rivolgono a un variegato gruppo di cosiddetti esperti spirituali per aiutarli a liberare la loro casa da intrusi soprannaturali.

