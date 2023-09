Con James Ellroy abbiamo lavorato a un’ pitch’idea elaborata per LA Confidential 2 ambientata durante l’era Patty Hearst, quando l’Esercito di Liberazione Simbionese arrivò a L.A. e avevamo Guy Pearce e Russel Crowe e Chadwick Boseman che interpretava un giovane poliziotto che lavorava per il sindaco Bradley… Lo abbiamo proposto a chiunque. Siamo dovuti andare prima dalla Warner Bros e la Warner Bros ci ha detto qualcosa come “Noi non facciamo film così”. Ellroy è un artista della performance e ha fatto lui la proposta; ed è stato quello più fantastico… In Netflix si sono addormentati durante il pitch. Sono tornato a casa e ho detto: “Non possiamo più farlo.”