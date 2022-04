Una creatura alla base diè già apparsa in un film dell’Universo Cinematografico Marvel arrivato al cinema l’anno scorso.

Si tratta del Qilin (pronunciato cilìn) ed è il secondo caso in pochi mesi che una creatura mitologia proveniente dalla cultura cinese appare in un blockbuster, anche se ovviamente con tratti e caratteristiche diverse.

In Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli è una creatura di sfondo, che accoglie i protagonisti quando si ritrovano nella leggendaria Ta-Lo.

Nella storia di Animali Fantastici, il Qilin è invece al centro del racconto perché ha un compito ben preciso. È venerata nella comunità magica per la sua rarità e perché possiede l’innata capacità di guardare nell’anima di una persona e sapere se è pura di cuore. Il ruolo del Qilin è infatti legato alla scelta di un nuovo capo del mondo della magia e in passato infatti veniva chiamato durante le elezioni per percepire le vere intenzioni dei candidati, influenzando la scelta delle persone.

Come spiegato dal supervisore degli effetti visivi Christian Mänz:

È stato impegnativo perché molte di queste creature mitologiche tendono ad essere degli ibridi di più animali reali. In effetti, ci sono tradizionalmente molte diverse interpretazioni del Qilin: può essere simile a un cervo, a volte con le corna altre no; può avere la testa di un leone… noi volevamo che le nostre creature fossero come qualcosa che esiste in natura, ma al di fuori dei confini della percezione babbana. Il confine tra fantastico e fantasy è bello da percorrere.

Manz ha inoltre spiegato che il responsabile dell’animazione della casa di effetti visivi Framestore, Nathan McConnel, si è imbattuto casualmente in un animale chiamato dik-dik di cui David Yates si è completamente innamorato e che è quindi stato usato come fonte di ispirazione:

Madre Natura è spesso più fantastica di quanto possiamo immaginare, quindi perché non attingerne un po’ quando possibile?

Ecco alcuni fotogrammi da Shang-Chi:

La creatura è stata tenuta completamente nascosta duirante la promozione di Animali Fantastici 3, anche se è apparsa fugacemente in alcuni materiali promozionali:

