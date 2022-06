Disney Parks Around the World: A Private Jet Adventure è il nome della nuova “avventura da sogno” promossa dalla Disney per 75 persone con un bel conto in banca che non badano a spese.

Al costo di 110.000 dollari sarà infatti possibile partire per un viaggio di 24 giorni alla scoperta dei 12 parchi a tema della Disney. Il prezzo è valido solo nel caso si possa partecipare in 2 (sborsando quindi in totale 220.000 dollari), perciò nel caso si voglia partire in solitaria sarà necessario pagare una cifra aggiuntiva di 11.000 dollari.

Il tour di 24 giorni prevede un viaggio su jet privato verso i 12 parchi della compagnia e con tappe aggiuntive tra cui le Piramidi di Giza, il Taj Mahal e la torre Eiffel. Prevede inoltre un tour al Lucasfilm Campus e ai Walt Disney Studios.

Le date di partenza sono fissate al 9 luglio-1 agosto 2023, le prenotazioni inizieranno la settimana prossima

. I visitatori, con guide personali, saranno ospitati presso i seguenti alberghi: Disney’s Grand Californian Hotel & Spa, Summit Skywalker Ranch, Tokyo Disneyland Hotel, Shanghai Disneyland Hotel, Hong Kong Disneyland Hotel, The Oberoi Amarvilas in Agra, Marriott Mena House in Cairo, Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel e Disney’s Grand Floridian Resort & Spa.

Qui è possibile vedere tutte le tappe del tour e ricevere ulteriori informazioni.