Numeri in crescita nell’ultimo weekend di novembre:guida una classifica con incassi ben distribuiti, grazie a un’offerta diversificata e, ovviamente, alle festività che hanno spinto diversi italiani al cinema. Va evidenziato comunque come la situazione metereologica estrema in Sicilia abbia condizionato in peggio i dati della regione. Complessivamente, sono stati incassati quasi 5.5 milioni di euro in quattro giorni, con 788 mila spettatori. Si chiude un ottobre con cifre quasi pre-pandemiche: sono stati infatti raccolti 33 milioni di euro, con quasi 4.8 milioni di biglietti staccati. A settembre erano stati incassati 21 milioni, mentre nel 2019, l’anno dei record, ottobre aveva registrato il doppio: 60 milioni di euro e 9.1 milioni di spettatori (Joker da solo raccolse più di 25 milioni).

Tornando al weekend: La Famiglia Addams 2 debutta al primo posto (e rimarrà in testa anche oggi) con 983 mila euro. Il primo film aprì nello stesso weekend nel 2019, e incassò 3.6 milioni di euro, chiudendo poi la sua corsa a ben 6.5 milioni di euro.

Scende al secondo posto Venom: la furia di Carnage, che raccoglie altri 736 mila euro e sale quindi a ben 6.2 milioni di euro. Il film si sta avvicinando ai dati di Venom, che nel 2018 chiuse la sua corsa a 8.5 milioni di euro complessivi.

Al terzo posto Halloween Kills tiene molto bene, come prevedibile visto il titolo, e incassa altri 734 mila euro (nei definitivi potrebbe anche salire al secondo posto), per un totale di 1.4 milioni di euro.

Madres Paralelas di Pedro Almodóvar apre quindi al quarto posto, con 725 mila euro, mentre Freaks Out di Gabriele Mainetti debutta poco sotto, con 663 mila euro: giovedì si era piazzato al primo posto ma progressivamente ha ceduto il podio prima a Venom 2 e poi a La Famiglia Addams 2.

Sesto posto per No Time to Die, staccato rispetto alla top-five: il film con Daniel Craig incassa 318 mila euro e sale così a 7.5 milioni di euro. Apre al settimo posto Una notte da dottore, con 251 mila euro, mentre all’ottavo posto troviamo Antlers – Spirito insaziabile, che incassa 202 mila euro. Nona posizione per Ron – un amico fuori programma, con 157 mila euro e un totale di 574 mila euro, mentre chiude la top-ten Dune, con 110 mila euro e 7.1 milioni complessivi.

INCASSI ITALIA 28-31 OTTOBRE 2021

LA FAMIGLIA ADDAMS 2 – € 983.719 / € 983.719 VENOM: LA FURIA DI CARNAGE – € 736.035 / € 6.196.095 HALLOWEEN KILLS – € 734.766 / € 1.438.404 MADRES PARALELAS – € 725.205 / € 725.205 FREAKS OUT – € 663.418 / € 663.418 NO TIME TO DIE – € 318.280 / € 7.536.265 UNA NOTTE DA DOTTORE – € 251.548 / € 251.548 ANTLERS – SPIRITO INSAZIABILE – € 202.174 / € 202.174 RON – UN AMICO FUORI PROGRAMMA – € 157.311 / € 574.347 DUNE – € 110.446 / € 7.173.100

Fonte: Cinetel