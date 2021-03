Come sapete, sono ancora in corso le riprese di, il nuovo film Marvel Studios e Sony diretto da Jon Watts e interpretato da

A margine della promozione stampa di Cherry, il film dei fratelli Russo proposto, in esclusiva, da Apple TV+, Tom Holland ha potuto anche parlare di cosa significhi girare una pellicola come Spider-Man: No Way Home in piena pandemia e, fra il serio e il faceto, ha dovuto anche rispondere alla domanda “Ma sul set del film, la maschera di Spider-Man vale come Dispositivo di Protezione Individuale?”.

Ecco cos’ha detto l’attore:

No, la maschera di Spider-Man non conta come DPI e, per quella ragione, devo portare la mascherina sopra che poi viene rimossa. Ovviamente scherzo, quando giriamo scene per il film nessuno dei componenti del cast indossa la mascherina. C’è questo iter in cui, quando la luce blu è accesa, gli attori si possono levare la mascherina e lavorare alla scena poi, quando vengono azionate le luci gialle, tutti se la rimettono per poi lasciare il set e permettere l’allestimento della scena successiva.

Tom Holland aggiunge anche:

È chiaro che ci sono delle complicazioni, fra le mascherine e il cercare di mantenere il distanziamento sociale sul set e tutte queste cose qua, ma siamo tutti ben consapevoli della fortuna che abbiamo per essere qua e lavorare sapendo che tutti fanno quello che deve essere fatto per far sì che tutte le persone che lavorano al film possano lavorare in sicurezza. Siamo sottoposti a test quotidianamente, il nostro team COVID, quello che ci tiene d’occhio coi controlli, fa un lavoro fantastico. A noi non resta altro che fare quello che deve essere fatto, il ritmo è un po’ rallentato, ma significa che posso trascorrere più tempo sul set. E io amo stare sui set.

Le riprese di Spider-Man: No Way Home sono in corso ad Atlanta. Benedict Cumberbatch tornerà a interpretare Doctor Strange prima in Spider-Man e poi si dedicherà al film di Sam Raimi. Jamie Foxx tornerà a interpretare Electro anche se questa volta sarà diverso rispetto a The Amazing Spider-Man 2, come preannunciato dall’attore. Nel cast, oltre a Tom Holland, anche Zendaya, Jacob Batalon, Tony Revolori, Marisa Tomei.

La produzione si sta svolgendo tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda.

Kevin Feige – presidente dei Marvel Studios – ricoprirà nuovamente il ruolo di produttore del film con protagonista Tom Holland, mentre Jon Watts tornerà alla regia. Amy Pascal affiancherà Feige come produttrice attraverso la sua Pascal Pictures.

Questa volta troveremo il nostro Peter Parker allo scoperto: alla fine di Far From Home Mysterio ha svelato a tutti l’identità dell’arrampicamuri, accusandolo del suo omicidio. L’uscita è fissata, per il momento, a dicembre 2021.

