Sono arrivate online le prime foto di Christian Bale e Jessie Buckley in La moglie di Frankenstein, il film diretto da Maggie Gyllenhaal.

Nel film, Christian Bale interpreta la Creatura e Jessie Buckley la Moglie di Frankenstein (in originale il film s’intitolerà The Bride!).

Le trovate qua sotto:

The Bride Jessie Buckley la moglie di frankenstein

The Bride Christian Bale la moglie di frankenstein

La sinossi ufficiale recita:

Un solitario Frankenstein viaggia fino alla Chicago degli anni ’30 per cercare l’aiuto del Dr. Euphronius nella creazione di una compagna per lui. I due riportano in vita una giovane donna assassinata e nasce la Sposa. Andrà tutto oltre quello che avevano previsto, accendendo una storia d’amore esplosiva, l’attenzione della polizia e un movimento sociale selvaggio e radicale.