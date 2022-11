La mummia, Luca Guadagnino vorrebbe dirigere un nuovo film: “Sarebbe molto spaventoso”

Nel corso di una chiacchierata con Collider per la promozione di Bones and All, Luca Guadagnino ha parlato di un altro progetto a tinte horror che dirigerebbe dopo Suspiria.

La domanda era relativa a un altro classico che vorrebbe rifare:

Oddio, ottima domanda, non sono pronto a rispondere. Oddio, che farei? Sarebbe bellissimo fare qualcosa sulla Mummia.

Sul perché proprio quella storia in particolare ha aggiunto:

Parliamo di un corpo marcio coperto da bende marce, perciò quello che c’è all’interno è tanto interessante quanto l’esterno. Sarebbe molto, molto spaventoso e decisamente estremo Sarebbe un film piccolo ma con molta profondità e molto spaventoso.

Ha infine parlato di un progetto che non ha mai visto la luce:

C’è la Mummia di Joe Dante che non è mai stato fatto. Sto male al solo pensiero perchè Joe è un maestro e sono certo che avrebbe realizzato qualcosa di incredibile.

