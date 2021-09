La Warner Bros. Home Entertainment ha diffuso in rete delle nuove immagini di, adattamento animato tratto da, il leggendario, seminale capolavoro diuscito nel 1968.

Nel gremito cast vocale del progetto troviamo Josh Duhamel che sarà Harry Cooper, Dulé Hill sarà Ben, Katharine Isabelle interpreterà Barbara, James Roday Rodriguez sarà Tom, Katee Sackhoff (The Mandalorian) sarà Judy, Will Sasso doppierà Sheriff McClelland, Jimmi Simpson sarà Johnny e, infine, Nancy Travis sarà Helen Cooper.

Il film sarà disponibile negli USA in versione digitale dal 21 settembre e in home video dal 5 ottobre.

Potete vedere le immagini qua sotto:

Il film, intitolato Night of the Animated Dead, è stato diretto da Jason Axinn, già regista del film d’animazione horror del 2019 To Your Last Death.

Restando in tema, a inizio maggio è arrivata la notizia che Twilight of the Dead, l’ultimo film della saga cominciata, come vi abbiamo ricordato qualche riga fa, nel 1968 col seminale La notte dei morti viventi, è in fase di sviluppo.

L’autore stava lavorando da tempo a Twilight of the Dead con l’italiano Paolo zelati – insieme avevano scritto un trattamento per il film – e dopo la morte di George Romero, Zelati ha chiesto a Suzanne Romero, vedova del filmmaker, il permesso di continuare a sviluppare la storia. Storia che è stata poi ultimata da Zelati insieme agli sceneggiatori Joe Knetter e Robert L. Lucas. Qualche settimana dopo, durante la monografia di Francesco Alò sul nostro canale Twitch dedicata a George A. Romero, ci sono stati contributi di Federico Frusciante e di Paolo Zelati. Proprio Paolo Zelati, durante la sua chiaccherata con Alò, ha parlato dello sviluppo di Twilight of the Dead.

Trovate qui lo stralcio della conversazione avuta durante la monografia, fino al passaggio in cui Zelati parla di chi vedrebbe lui come regista della pellicola.

FONTE: ComicBook.com