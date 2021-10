In una recente intervista con Inverse , la regista diha proposto la sua visione dei fatti suincolpandoper lo Schiocco di Thanos.

Ecco le parole della regista:

Una cosa che voglio dire con un po’ di irriverenza è che lo Schiocco è colpa di Captain America a causa del suo desiderio di fare sempre la cosa giusta. C’è un mondo in cui è un cattivo perché, in fin dei conti, avrebbe dovuto sacrificare Visione. Ha scelto la vita di un robot, per quanto senziente, al posto della vita dell’intero universo. C’è un antieroe in lui se volete guardarla da quella prospettiva.

La gente mi darà della pazza per dire certe cose, ma c’è un collegamento tra il viaggio dell’eroe e quello dell’antieroe. Il dolore dell’eroe lo spinge a diventare martire, mentre quello dell’antieroe è una forza che dà inizio al suo viaggio piuttosto che a concluderlo.