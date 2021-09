Nel corso del podcast For Scores (via Variety ), il compositoreha parlato della colonna sonora di, il film Disney in arrivo nel 2023, e nello specifico della collaborazione con Lin-Manuel Miranda.

I due hanno contribuito alla creazione di ben quattro nuove canzoni:

All’inizio Lin-Manuel Miranda ha avuto difficoltà a comporre canzoni in stile Alan Menken e a seguire le orme di Howard Ashman. Poi abbiamo scritto delle canzoni nello stile di Lin e io ho avuto altrettante difficoltà.

Alla fine, come spiegato dal compositore, il frutto dei loro sforzi è stato un grande traguardo: “Ci siamo divertiti tanto”.

L’uscita è fissata al 23 maggio 2023.

Halle Bailey sarà la protagonista di La Sirenetta assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, dovrebbe interpretare re Tritone.

La squadra produttiva che porterà il celebre personaggio Disney sul grande schermo è composta da nomi che hanno già collaborato in passato con il regista Rob Marshall, come la costumista Colleen Atwood (Chicago, Memorie di una Geisha) e lo scenografo John Myhre (Pirati dei Caraibi: Oltre i Confini del Mare, Nine).

Scritto da David Magee e Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman), questo adattamento in live action comprenderà anche le musiche originali composte da Alan Menken per il film animato del 19.

Quanto attendete questo nuovo live action della Disney di La Sirenetta? Potete dire la vostra, come al solito, nello spazio dei commenti qua sotto!