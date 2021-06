Giusto ieri vi segnalavamo le primissime immagini di(Ariel) e(Eric) sul set del remake live action de La Sirenetta in Sardegna (in particolare i due attori si trovavano a Cala Coticcio). Ma sempre nella giornata di ieri è stata diffusa la notizia che le riprese, appena iniziate a Golfo Aranci, sarebbero state interrotte a causa di alcuni casi di Coronavirus.

Secondo quanto riferito dai media locali, vi sarebbero almeno sei persone positive nella troupe: i protocolli di sicurezza hanno imposto l’interruzione delle riprese, e sono subito partite le verifiche su tutti gli altri membri del team impegnato sul set.

Il sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas, ha minimizzato la situazione su Facebook:

Apprendo da un organo di informazione online della presunta esistenza di alcuni casi di positività all’interno del set cinematografico allestito nel nostro Comune. È doveroso che io precisi quanto segue: – la notizia non è confermata dall’Autorità Sanitaria – che ho sentito di persona – quale unico soggetto in possesso dei dati sugli eventuali contagi;

– la situazione sanitaria in paese è assolutamente sotto controllo e non vi sono casi di positività. Per quanto sopra è necessario tutelare ogni sforzo compiuto nella direzione di affermare il nostro paese come località sicura e la tranquillità di chi sta lavorando ad una produzione internazionale che ci porterà visibilità e prestigio.

Come faccio da oltre un anno vi aggiornerò prontamente.

Va detto che l’interruzione potrebbe essere molto breve e legata semplicemente alla verifica che non vi siano altri casi nella troupe e nel cast: in caso contrario, è probabile che la produzione riparta senza altri intoppi come capitato con altri blockbuster negli ultimi mesi. Vi terremo aggiornati.

Halle Bailey sarà la protagonista di La Sirenetta assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, dovrebbe interpretare re Tritone. La squadra produttiva che porterà il celebre personaggio Disney sul grande schermo è composta da nomi che hanno già collaborato in passato con il regista Rob Marshall, come la costumista Colleen Atwood (Chicago, Memorie di una Geisha) e lo scenografo John Myhre (Pirati dei Caraibi: Oltre i Confini del Mare, Nine). Scritto da David Magee e Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman), questo adattamento in live action comprenderà anche le musiche originali composte da Alan Menken per il film animato del 19. Quanto attendete questo nuovo live action della Disney di La Sirenetta? Potete dire la vostra, come al solito, nello spazio dei commenti qua sotto!

Fonte: Olbia.it, GalluraOggi