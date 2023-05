A meno di una settimana dall’uscita de La sirenetta al cinema, la Disney ha pubblicato la colonna sonora ufficiale del film di Rob Marshall, sia in lingua originale che in italiano.

All’interno dell’album (e del film) sono presenti anche alcune tracce inedite, composte sempre da Alan Menken con testi di Lin-Manuel Miranda. L’autore dei testi delle canzoni del film originale, Howard Ashman, morì nel 1991.

Le nuove canzoni sono Wild Uncharted Waters, For The First Time e lo scatenato rap Scuttlebutt. Parlando a Comicbook.com, Menken è entrato nel dettaglio di questi brani.

Su Wild Uncharted Waters, Menken spiega: “Una canzone era per il Principe Eric, in cui parla del desiderio di trovare la ragazza che ha salvato la sua vita e la sua passione per il mare. Le acque inesplorate sono la direzione in cui sta andando la sua vita.”

Su For The First Time: “È il momento in cui Ariel si trova per la prima volta sulla terra e reagisce a ogni cosa che incontra, ma non può parlare quindi canta nella sua testa. Entusiasmo, meraviglia, ma anche un tuffo al cuore quando arriva il Principe: lui dà per scontato che non sia lei, perché lei non parla, e quindi lei per la prima volta ha il cuore spezzato”.

Su Scuttlebutt: “Doveva essere una piccola canzoncina, ho dato a Lin un brano caraibico e lui ci ha rappato sopra”.

Menken ha spiegato anche perché è stata tagliata la canzone Daughters of Triton, che nel film originale presentava le figlie di Tritone: “Penso che il ragionamento sia stato che non ne avevamo bisogno in questa versione del film. Volevamo che iniziasse con un taglio più da film live action, la sensazione di sentire l’oceano e incontrare Ariel. Non volevamo farvi aspettare finché non arrivava Part of Your World. E penso che sia stata la decisione giusta”.

