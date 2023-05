Nel corso di un’intervista con EW, Halle Bailey ha parlato di La Sirenetta, dal 23 maggio nelle sale italiane, e nello specifico di una sequenza particolarmente iconica.

Si tratta di quella in cui Ariel, dopo aver rinunciato alla sua voce per diventare umana, emerge in superficie portandosi in capelli all’indietro.

“Quella scena è stata così divertente da girare, ma anche molto difficile, perché i miei capelli sono davvero pesanti” ha spiegato l’attrice. “Ho i dreadlock da quando ho 5 anni e li adoro, ma sembrano lana quando sono bagnati, perciò sono più pesanti. Diventano praticamente il doppio più pesanti“.

Per la capigliatura di Ariel la produzione ha aggiunto altre ciocche di capelli a quelli naturali dell’attrice: “Avevo così tanti capelli, perciò ogni volta che entravo in acqua erano così pesanti. Quella scena è stata divertente da girare: per tutto quel giorno abbiamo provato a girarla nel modo giusto, e alla fine siamo arrivati a un ciak convincente“.

In La Sirenetta, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpra Ursula. Javier Bardem, invece, interpreta re Tritone.

L’uscita è fissata al 23 maggio 2023. Trovate tutte le informazione sul film nella nostra scheda.

