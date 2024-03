Nell’ultimo, discusso live action Disney, La Sirenetta, Javier Bardem interpreta Re Tritone. Racconta l’attore a Wired come è stato scelto per il ruolo. O meglio, come lui si è proposto.

Adoro Rob Marshall, lo conosco da tempo e volevo tantissimo lavorare con lui. Quindi gli ho mandato un messaggio dicendo: “Ho sentito che stai facendo La Sirenetta. Se c’è la possibilità che Re Tritone parli una lingua straniera mi piacerebbe tantissimo interpretarlo.” Mi ha risposto: “Sono al supermercato e stavo pensando di mandarti un messaggio per proportelo.”

Conclude il racconto con un aneddoto molto tenero e divertente che ha per protagonista sua figlia.

Sono andato da mia figlia, che al tempo aveva otto anni, e le ho detto: “Potrei fare La Sirenetta“. Lei mi ha guardato, quasi piangendo, e mi ha chiesto: “Farai Ariel?” E io ho risposto: “No” (ride ndr) “Grazie a Dio no.”

Javier Bardem, nonostante tutte le critiche ricevute dal film, è molto orgoglioso del lavoro fatto e afferma che con Rob Marshall si è sempre sentito in mani sicure.

