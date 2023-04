Durante una recente intervista con Empire, Jonah Hauer-King ha parlato della realizzazione di La Sirenetta, il nuovo film Disney in arrivo a maggio.

L’attore ha parlato nello specifico di chi è stato il componente del cast più “bagnato” in assoluto:

La persona che ha preso più acqua, in assoluto, sono stato io! È stata una decisione [di Rob Marshall, il regista] secondo cui, da essere umano, avrei dovuto interagire con l’acqua proprio come un essere umano. Perciò per le mie scene – il naufragio, le lotte in acqua – dovevo per forza bagnarmi. Halle e le altre sirene non potevano interagire con l’acqua come gli umani, perciò hanno già girato tutto in teatro di posa.