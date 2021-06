A poco più di una settimana dalla conferma di un focolaio Covid-19 sul set in Sardegna, sono ripartite le riprese del nuovo film di

Come potete vedere, Halle Bailey è stata avvista nei panni di Ariel e nello specifico nella scena in cui Ariel arriva sulla terraferma trasformata in umana.

A seguire trovate alcuni scatti, sul Daily Mail anche un video.

BREAKING: New photos of Halle Bailey as Ariel in Disney’s 'THE LITTLE MERMAID' (via @JustJared) pic.twitter.com/TYcF0OCjxF — cosmic (@cosmic_marvel) June 21, 2021

Omg Halle filming for the little mermaid pic.twitter.com/zWCVqps45y — persephone's whore (@earth2kayla) June 21, 2021

Halle Bailey sarà la protagonista di La Sirenetta assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, dovrebbe interpretare re Tritone.

La squadra produttiva che porterà il celebre personaggio Disney sul grande schermo è composta da nomi che hanno già collaborato in passato con il regista Rob Marshall, come la costumista Colleen Atwood (Chicago, Memorie di una Geisha) e lo scenografo John Myhre (Pirati dei Caraibi: Oltre i Confini del Mare, Nine).

Scritto da David Magee e Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman), questo adattamento in live action comprenderà anche le musiche originali composte da Alan Menken per il film animato del 19.

Quanto attendete questo nuovo live action della Disney di La Sirenetta? Potete dire la vostra, come al solito, nello spazio dei commenti qua sotto!