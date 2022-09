La Sirenetta: Lin-Manuel Miranda ha un consiglio per i detrattori

Anche Lin-Manuel Miranda interviene a sostegno di Halle Bailey dopo le polemiche per la scelta dell’attrice che si sono riaccese dopo la diffusione del primo trailer del nuovo La Sirenetta.

L’attore e musicista ha un consiglio per i detrattori:

Guardatevi Brandy in Cenerentola. Sono abbastanza vecchio da ricordare quel film come una svolta per la mia generazione. Rob Marshall era il coreografo di quel film e adesso è il regista di La Sirenetta. Tutta questa simmetria la adoro.