Durante una recente intervista con Collider ha parlato della sua collaborazione conper il nuovo film Disney di, in arrivo nel 2023.

Sul lavoro con il leggendario compositore ha spiegato:

Già, Alan è il motivo per cui faccio questo lavoro. Sono qui perché La Sirenetta mi lasciò a bocca aperta, Howard Ashman e Alan Menken hanno dato forma alla mia infanzia. [Io e Alan] abbiamo impiegato un po’ a darci da fare perché eravamo molto tesi all’inizio, sia di far leggere i testi che di far ascoltare la musica.[…] Una volta che ho iniziato a scrivere, è stato tutto così veloce, lui è velocissimo, una volta che capisce lo stile di una canzone, ha già 50 melodie da cui scegliere.

Ha poi aggiunto:

Lavorare alla Sirenetta è stato un sogno, e in effetti non ho scritto nulla di nuovo per Sebastian perché le sue canzoni le amo. Ho pensato: “Non posso, non posso farlo“, però ne ho scritte altre per altri personaggi. Tutte le canzoni che amate saranno nel film, ma abbiamo trovato altri momenti da far rivivere attraverso la musica.